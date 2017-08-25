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Рекультивация полигона ТБО "Кучино" начнется в марте 2018 года

Общество
25 августа, 11:24 UTC+3

Сейчас проводятся предрекультивационные работы, график выдерживается

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рекультивация мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха, закрытого после требования президента РФ Владимира Путина, начнется в марте 2018 года. Об этом заявил в пятницу заместитель главы администрации Балашихи Дмитрий Козырев.

"Рекультивацию полигона планируется начать в марте 2018 года. Компания "Биорем" проводит предрекультивационные работы, которые ведутся согласно дорожной карте, график выдерживается", - приводит пресс-служба муниципалитета слова Козырева.

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Предрекультивационные работы на полигоне начались в июле 2017 года и должны завершиться к октябрю 2017 года. К настоящему моменту специалисты засыпали полигон на 40% грунтом, чтобы предотвратить контакт мусора с окружающей средой и снизить риск самовозгорания отходов. С 28 августа с полигона будут откачивать фильтрат [опасная для экологии жидкость, образовавшаяся в процессе разложения мусора]. Это позволит уменьшить его вредное воздействие на текущую вблизи свалки реку.

Рекультивация "Кучино", как ранее сообщал министр экологии Московской области Александр Коган предварительно обойдется примерно в 4 млрд рублей.

Соответствующую сумму парламентарии Московской областной думы уже заложили в бюджет региона. Проект рекультивации подготовит компания "Спецгеоэкология" к началу 2018 года, к 1 февраля пакет документов должен пройти экологическую и государственную экспертизу и общественные слушания.

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