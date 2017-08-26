Творческая смена "Тавриды" завершилась в Крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Смена "Творческая команда страны" Всероссийского молодежного форума "Таврида" завершилась в пятницу на Бакальской косе в Крыму, ее посетили более 70 деятелей культуры и искусства, а также президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе форума.
"В смене приняли участие более 70 экспертов и почетных гостей. Участники форума встретились с писателем и публицистом Захаром Прилепиным, режиссером Алексеем Учителем, доктором архитектуры Алексеем Крашенинниковым и другими", - говорится в сообщении форума. Обсуждались, в частности, вопросы развития школьного образования, архитектуры и дизайна, финансирование съемок кино.
Смену посетил также глава государства. Владимир Путин осмотрел творческие площадки форума, где участники презентовали свои проекты, претендующие на получение грантов, и выставку работ фотохудожников.
Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела. Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.