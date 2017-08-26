Фестиваль "Спасская башня". Видеотрансляция

Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в ПермиСпорт 26 августа, 14:36
СМИ: ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций клубным чемпионатом мираСпорт 26 августа, 14:34
Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 26 августа, 14:27
Баффер считает Мэйуэзера явным фаворитом в бое с МакгрегоромСпорт 26 августа, 14:22
Слепцова завоевала золото в спринте на чемпионате мира по летнему биатлонуСпорт 26 августа, 14:18
Тихонов: Слепцова приняла верное решение о завершении карьерыСпорт 26 августа, 14:12
Архипов: выступление российских гребцов на ЧМ вызывает двойственное впечатлениеСпорт 26 августа, 13:59
Кадыров намерен вернуть в Россию двух женщин и четырех детей из стран Ближнего ВостокаОбщество 26 августа, 13:51
Мужская сборная России по тхэквондо стала чемпионом УниверсиадыСпорт 26 августа, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Ruptly
На Красной площади проходит десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В ближайшие девять дней зрителей ждут выступления российских и зарубежных оркестров, конные представления и специальная детская программа, сообщили в пресс-службе смотра.
С 26 августа по 3 сентября у стен Кремля выступят коллективы из России, Китая, Индии и десятка других стран, включая Турцию, Армению и Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Европейский континент представят музыканты из Австрии, Италии и Швейцарии, также можно будет увидеть их коллег из Египта и Чили.