Фестиваль "Спасская башня". Видеотрансляция

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На Красной площади проходит десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В ближайшие девять дней зрителей ждут выступления российских и зарубежных оркестров, конные представления и специальная детская программа, сообщили в пресс-службе смотра.

С 26 августа по 3 сентября у стен Кремля выступят коллективы из России, Китая, Индии и десятка других стран, включая Турцию, Армению и Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Европейский континент представят музыканты из Австрии, Италии и Швейцарии, также можно будет увидеть их коллег из Египта и Чили.