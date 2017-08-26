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Фестиваль "Спасская башня". Видеотрансляция

Общество
26 августа, 11:20 дата обновления: 26 августа, 14:38 UTC+3

Смотр продлится до 3 сентября

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Материал из 1 страницы

Ruptly

На Красной площади проходит десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В ближайшие девять дней зрителей ждут выступления российских и зарубежных оркестров, конные представления и специальная детская программа, сообщили в пресс-службе смотра.

С 26 августа по 3 сентября у стен Кремля выступят коллективы из России, Китая, Индии и десятка других стран, включая Турцию, Армению и Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Европейский континент представят музыканты из Австрии, Италии и Швейцарии, также можно будет увидеть их коллег из Египта и Чили.

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