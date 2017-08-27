Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж

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ТАСС, 27 августа. Номер журнала Elle, посвященный супруге французского президента Брижит Макрон, стал самым продаваемым выпуском издания за последние десять лет. Читатели по всему миру приобрели уже более полумиллиона экземпляров, сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, принадлежащая, как и Elle, французскому медиа-холдингу Lagardere.
Номер Elle с эксклюзивным 10-страничным интервью первой леди Франции и ее фотографией на обложке вышел еще 18 августа. Число приобретенных номеров журнала составило 530 тысяч, в интернете разговор с первой леди прочитали более 30 млн человек.
Макрон поделилась с читателями историей своей любви с нынешним главой государства, рассказала о первых днях в Елисейском дворце и заявила, что при ней роль и функции первой леди Франции, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии. Это стало ответом на сбор подписей в интернете под петицией против присвоения Брижит Макрон статуса первой леди из-за ее расточительности.
Le Journal du Dimanche отмечает, что номер имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.