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Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж

Общество
27 августа, 22:00 UTC+3 ТАСС

Супруга президента Франции рассказала историю своей любви и заявила, что при ней роль и функции первой леди страны, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии

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Брижит Макрон

Брижит Макрон

© Axel Schmidt/Pool Photo via AP

ТАСС, 27 августа. Номер журнала Elle, посвященный супруге французского президента Брижит Макрон, стал самым продаваемым выпуском издания за последние десять лет. Читатели по всему миру приобрели уже более полумиллиона экземпляров, сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, принадлежащая, как и Elle, французскому медиа-холдингу Lagardere.

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Номер Elle с эксклюзивным 10-страничным интервью первой леди Франции и ее фотографией на обложке вышел еще 18 августа. Число приобретенных номеров журнала составило 530 тысяч, в интернете разговор с первой леди прочитали более 30 млн человек.

Макрон поделилась с читателями историей своей любви с нынешним главой государства, рассказала о первых днях в Елисейском дворце и заявила, что при ней роль и функции первой леди Франции, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии. Это стало ответом на сбор подписей в интернете под петицией против присвоения Брижит Макрон статуса первой леди из-за ее расточительности.

 Le Journal du Dimanche отмечает, что номер имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.

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