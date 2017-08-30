Бывшие жители Южных Курил отправились из Японии на Хабомаи через новый пункт пропуска

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Бывшие жители Южных Курил отправились в среду в безвизовую поездку с целью посещения могил родственников на островах Юрий и Зеленый, входящих в группу Хабомаи. Как сообщили ТАСС в администрации японской префектуры Хоккайдо, на этот раз участники поездки пройдут въездные процедуры в акватории другого острова этой группы - Танфильева.

Согласно предоставленным данным, в поездке, которая продлится до 1 сентября, принимают участие 57 человек, среди которых непосредственно бывшие жители островов, а также сопровождающие их лица. Поездка осуществляется на специально выделенном для безвизовых посещений судне "Этопирика". Перед отправлением из порта Нэмуро на Хоккайдо с участниками поездки встретился японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы) Тэцума Эсаки.

Ранее въездные процедуры для бывших жителей островов, посещающих их по безвизовой программе, проводились в море недалеко от порта Южно-Курильска на Кунашире, и лишь после этого они отправлялись на другие острова. Из-за этого продолжительность поездки увеличивалась примерно на шесть часов.

Решение об открытии нового пункта въезда было принято во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву 27 апреля. Эта мера направлена на облегчение поездок для стареющих бывших жителей Южных Курил. Кроме того в ходе визита японского премьера было решено организовать чартерный рейс на южнокурильские острова, чтобы доставить туда бывших жителей для посещения могил. Изначально он был запланирован на июнь, однако из-за плохой погоды его пришлось перенести, и теперь он состоится, по данным японских СМИ, ориентировочно 23 сентября.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Безвизовые обмены между Южными Курилами и Японией осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем.