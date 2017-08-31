Садовничий сообщил о старте занятий в Российско-китайском университете

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Занятия в Российско-китайском университете начались в конце августа. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Мы гордимся открытием совместного университета в Китае. Занятия там начались в конце августа, а 12-13 сентября мы в составе правительственной организации откроем его официально. Но занятия уже идут", - сказал Садовничий.
Организаторами университета являются МГУ, Пекинский политехнический институт и Народное правительство Шэньчжэня. Подтверждением профессиональной квалификации выпускников станут два диплома: диплом МГУ и диплом совместного университета. Основное здание нового учебного заведения находится в городе Шэньчжэнь. Обучение будет проводиться по программам и образовательным стандартам МГУ, лицензированным в КНР.
Для преподавания привлекаются российские и зарубежные специалисты, а лекции и семинары будут вестись на трех языках - русском, китайском и английском. Ожидается, что студенты будут проходить практику в крупнейших корпорациях обеих стран.
Среди программ обучения - информационные технологии, русский язык и литература, экономика, экология, культура и искусство, прикладная физика и химия, геология.