На территории МГУ ограничат скоростной режим

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Администрация МГУ имени Ломоносова разрабатывает новый проект организации дорожного движения на территории кампуса, который ограничит скоростной режим и исключит возможность заезда и парковки на тротуарах. Об этом в четверг сообщили ТАСС в вузе.
"Администрация МГУ и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно разработали новый проект организации дорожного движения на территории кампуса МГУ", - сказали в вузе. Планируемые мероприятия должны затронуть улицы академика Хохлова, академика Самарского, Лебедева и Менделеевскую.
"Планируется расширение пешеходных зон, установка дополнительных искусственных неровностей, ограничение скоростного режима (20 км/ч и 40 км/ч), организация парковочного пространства, установка малых архитектурных форм для исключения возможностей заезда и парковки на тротуарах, приведение размещения остановок общественного транспорта и пешеходных переходов к требованиям нормативной документации", - сообщили в МГУ. Проект должен быть утвержден департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в начале сентября 2017 года.
"Администрация МГУ со своей стороны делает все, чтобы обеспечить условия безопасности для учащихся и сотрудников университета", - сказали в вузе.