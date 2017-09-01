Лавров 1 сентября выступит перед школьниками гимназии им. Примакова и студентами МГИМО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в День знаний выступит перед учащимися гимназии имени Е.М. Примакова, а затем проведет традиционную встречу с будущими дипломатами - студентами университета МГИМО МИД РФ и Дипломатической академии.

Встречи Лаврова со студентами МГИМО 1 сентября давно превратились в традицию, однако перед школьниками министр выступит впервые. Впрочем, в этом году случай особенный: гимназия, куда отправится министр, носит имя Евгения Примакова, работу которого по защите интересов России Лавров всегда оценивал очень высоко.

Расположенная в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области гимназия в этом году впервые откроет двери для учеников. Учебное заведение намерено сотрудничать с МГИМО, МГУ, МФТИ, МИФИ и другими престижными российскими вузами.

Поскольку глава российской дипломатии встречает 1 сентября в школе впервые, пока сложно сказать, как именно будет проходить мероприятие. Что же касается выступления в МГИМО, то тут формат известен до подробностей. По традиции перед выступлением министра будет исполнен гимн учебного заведения. Песню - посвящение институту написал сам Лавров в 1999 году, впоследствии она и стала гимном по предложению однокурсника главы российского дипведомства, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Выступление главы МИД проходит в конференц-зале МГИМО, где задолго до начала речи министра не остается свободных мест. Ежегодно в своем выступлении Лавров затрагивает самые острые темы международной повестки дня, разъясняет позицию России, отвечая на соответствующие вопросы, и дает напутствия студентам профильного учебного заведения Министерства иностранных дел.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "предстоящая встреча и, конечно, интерактивная дискуссия позволят молодым людям, вступающим в новый важный жизненный этап, лучше понять подходы России по широкому кругу внешнеполитических вопросов, убедиться в нашей приверженности продвижению позитивной, объединительной повестки дня, ценностей объективности и справедливости".