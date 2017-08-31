День знаний. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября в России отмечается День знаний - начало нового учебного года. Праздник был объявлен указом президиума Верховного совета СССР от 15 июня 1984 года, который дополнил ст. 1 указа президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" (был принят в новой редакции 1 ноября 1988 года; последние изменения внесены указом президента РФ от 31 мая 2006 года). Впервые он был проведен 1 сентября 1984 года.

История даты начала учебного года

В царской России единой даты начала учебного года в образовательных учреждениях не существовало. В гимназиях учиться начинали 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах - в середине сентября или октября. В сельских школах учебный год и вовсе мог длиться с декабря по май.

Единое начало учебного года - с 1 сентября - было введено во времена СССР, в 1930-х годах. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети от 8 до 10 лет "были приняты в школу осенью".

Постановление ЦИК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 года "О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школы" отменило существующую практику произвольных сроков начала учебного года в высших учебных заведениях и установило 1 сентября как единую дату начала занятий.

Статистика по образованию в России

В настоящее время в Российской Федерации, по данным Минобрнауки, действуют 94 тыс. образовательных организаций разного типа (дошкольного и общего образования, среднего и высшего профессионального образования). Среди них 42 тыс. общеобразовательных школ. В них преподают 1,2 млн учителей. Средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных школ в первом полугодии 2017 года составила 38,6 тыс. рублей в месяц (столько же, сколько средняя начисленная зарплата по всей экономике за этот же период).

1 сентября 2017 года в школу пойдут 15,5 млн детей, в том числе 1,8 млн первоклассников, что на 13% больше, чем в прошлом году. Впервые двери откроют 76 новых общеобразовательных школ. В новом учебном году в одну смену будут работать 87% школ, в две смены - 12,5%, в три - 0,5%. В 2017 году 99% школ России подключены к интернету, бесплатными учебниками на 100% обеспечены школьники в 79 субъектах Федерации.

В России функционирует почти 3,6 тыс. профессиональных образовательных организаций (колледжей и техникумов), в которых обучаются более 2,85 млн студентов (рост на 4,4% по сравнению с предыдущим годом). В колледжах и техникумах работают порядка 150 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения. Их средняя зарплата (в государственных и муниципальных организациях) в первом полугодии 2017 года составила 35,4 тыс. руб. (92% от средней по России).

В систему высшего образования входят около 820 вузов. В них в 2017/2018 учебном году будут обучаться 4,4 млн студентов (на 8% меньше, чем в прошлом году). Общая численность штатных педагогов вузов насчитывает 261 тыс. человек. Средняя зарплата преподавателей государственных и муниципальных организаций в первом полугодии 2017 года составила 61 тыс. руб. (158% от средней по экономике в РФ).