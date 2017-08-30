В "Единой России" не поддержали инициативу ЛДПР о переносе начала учебного года

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопрос о переносе начала учебного года с сентября на октябрь не является насущным, реализация этого предложения может вызвать сбои в работе единого образовательного пространства страны. Такое мнение высказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (фракция "Единая Россия"), комментируя инициативу ЛДПР, позволяющую органам местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября в силу климатических или иных условий.
"Вопрос о переносе начала учебного года ранее уже обсуждался, но не нашел поддержки со стороны сообществ родителей и педагогов", - напомнила парламентарий, слова которой приводит пресс-служба "Единой России".
Тутова, в частности, обратила внимание на тему итоговой государственной аттестации. "Мы не можем сокращать учебный год на четыре с половиной недели. Это заставит менять школьные программы", - указала она.
Депутат сомневается, что "муниципалитет может самостоятельно определять начало учебного года и начало каникул". "Мы работаем над созданием единого образовательного пространства, и самостоятельность муниципалитетов в этой сфере может вызвать сбои в работе данного направления", - пояснила она, добавив, что сложности в случае реализации инициативы "могут возникнуть в том случае, если ребенок меняет место проживания: можно попасть не в ту четверть при переезде в другой регион".
Кроме того, Тутова напомнила, что в России "и так одни из самых больших каникул в мире".
Имеет значение в вопросе начала учебного года, по ее мнению, и традиция. "1 сентября - большой всероссийский праздник День знаний. Традиция каждый год его праздновать закрепилась в России еще во времена Петра Великого", - напомнила Тутова.