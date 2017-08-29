ЛДПР предлагает разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года на 1 октября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, позволяющий органам местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября в силу климатических или иных условий. Документ размещен во вторник в электронной базе Госдумы.
По мнению авторов законопроекта Вадима Деньгина, Михаила Дегтярева и Бориса Чернышова, обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей "объективно обуславливают иной подход к определению даты начала учебного года".
"Законопроектом предлагается закрепить за органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования право переносить дату начала учебного года в образовательных организациях на 1 октября. Таким образом, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года, но муниципальным образованиям будет предоставлена возможность переносить ее как раз в зависимости от объективных условий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит "более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей".
Учебный год в случае переноса начала занятий должен заканчиваться "в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы".
В июле лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начинать учебный год в России не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, таким образом можно продлить лето за счет теплого сентября. В Министерстве образования и науки РФ не поддержали такое предложение.