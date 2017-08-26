Празднование Курбан-Байрама скорректировало планы проведения Дня знаний в регионах РФ

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Совпадение Курбан Байрама с 1 сентября в 2017 году поставило под вопрос проведение школьных линеек в ряде регионов с мусульманским населением, в большинстве из которых религиозные праздники традиционно объявлялись выходными днями.

Переносить надо

В Ингушетии указом главы республики о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Ахда (Гlурба) 1 сентября объявлен нерабочим днем. Соответственно, мероприятия Дня знаний перенесли с 1 на 2 сентября. Об этом сообщил в субботу в своем Instagram министр образования и науки республики Юсуп Костоев.

Уважаемые жители республики. Доводим до вашего сведения, что "День знаний" переносится с 1-го на 2-е сентября, по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-Байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября, во всех школах Ингушетии. Публикация от Юсуп Костоев (@iusupkostoev) Авг 25 2017 в 2:50 PDT

"Уважаемые жители республики! Доводим до вашего сведения, что "День знаний" переносится с 1-го на 2-е сентября по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-Байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября во всех школах", - написал Юсуп Костоев.

А в Карачаево-Черкесии 1 сентября объявлен выходным днем, но школьные линейки состоятся, написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов. "Подписал указ, которым объявил 1 сентября - праздник жертвоприношения Ид аль-адха Курбан-байрам нерабочим днем для всех организаций и учреждений в Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, школьные линейки, посвященные Дню знаний, в этот день, конечно, состоятся. Уверен, что 1 сентября станет большим двойным праздником для наших граждан", - написал Темрезов.

В этом году один из самых больших и почитаемых у мусульман праздников Курбан-Байрам совпадает с Днем знаний. Подписал Указ, которым объявил 1 сентября - праздник жертвоприношения Ид аль-адха Курбан-Байрам нерабочим днем для всех организаций и учреждений в Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, школьные линейки, посвященные Дню знаний, в этот день, конечно, состоятся. Особенно им будут рады наши первоклассники. В Черкесске торжественные линейки начнутся в 9 утра, в муниципальных районах в 10. Уверен, что 1 сентября станет большим двойным праздником для наших граждан. #карачаевочеркесия #темрезов #курбанбайрам #деньзнаний #кчр #25леткчр Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Авг 25 2017 в 8:14 PDT

В Северной Осетии-Алании 1 сентября 2004 года в результате захвата бесланской школы террористами погибло 335 человек. День знаний не переносят, но с 1 по 3 сентября в Беслане пройдут траурные мероприятия по жертвам теракта в школе №1. Там учебный год начнется 4 сентября. "В остальных школах республики линейки начнутся с объявления минуты молчания в память о жертвах", - сообщили в правительстве.

Решили не переносить

Не намерен переносить дату Ставропольский край. "У нас все мероприятия состоятся как обычно, 1 сентября", - сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

Школы Кабардино-Балкарии также начнут учебный год 1 сентября. "Во все учреждения образования направлены письма с разъяснениями, что школьные линейки в республике не переносятся. 1 сентября в стране пройдет Всероссийский урок, это важно, мы не можем проводить его отдельно в другой день", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования КБР.

В Татарстане "такой вопрос даже не поднимался". "То есть все как обычно, 1 сентября во всех школах республики пройдут торжественные линейки, вводные уроки и классные часы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

По данным Минобра республики, в этом году в Татарстане более 47 тыс. первоклассников сядут за парты.

Пока не определились

Администрация Уфы запустила онлайн-голосование по выбору даты проведения линеек ко Дню знаний. "В связи с тем, что в этом году День знаний совпадает с празднованием Курбан-Байрам и является нерабочим праздничным днем, как вы считаете, торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, в уфимских школах должны состояться 1, 2 или 4 сентября?", - говорится в опросе. В настоящее время в нем приняли участие более 19,9 тыс. человек, из них большинство (64,4% жителей) проголосовали за перенос линеек на 4 сентября. Первые результаты ожидаются в понедельник.

В региональных министерствах образования Дагестана и Чечни распоряжений о переносе Дня знаний не поступало, но и исключить такую возможность пока нельзя, сообщили ТАСС их представители. "Ждем указа главы Чеченской республики. Пока мероприятия не отменены", - отметили в министерстве образования и науки Чечни.

О празднике

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня.