Курбан-байрам объявлен в Карачаево-Черкесии выходным днем

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Курбан-байрам, первый день празднования которого в этом году приходится на День знаний - 1 сентября, объявлен в Карачаево-Черкесии (КЧР) нерабочим днем, при этом праздничные линейки в честь начала учебного года в школах республики состоятся. Об этом написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

В этом году один из самых больших и почитаемых у мусульман праздников Курбан-Байрам совпадает с Днем знаний. Подписал Указ, которым объявил 1 сентября - праздник жертвоприношения Ид аль-адха Курбан-Байрам нерабочим днем для всех организаций и учреждений в Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, школьные линейки, посвященные Дню знаний, в этот день, конечно, состоятся. Особенно им будут рады наши первоклассники. В Черкесске торжественные линейки начнутся в 9 утра, в муниципальных районах в 10. Уверен, что 1 сентября станет большим двойным праздником для наших граждан. #карачаевочеркесия #темрезов #курбанбайрам #деньзнаний #кчр #25леткчр Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov) Авг 25 2017 в 8:14 PDT

"Подписал указ, которым объявил 1 сентября - праздник жертвоприношения Ид аль-адха Курбан-байрам нерабочим днем для всех организаций и учреждений в Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, школьные линейки, посвященные Дню знаний, в этот день, конечно, состоятся. Уверен, что 1 сентября станет большим двойным праздником для наших граждан", - написал Темрезов.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня.