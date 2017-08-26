В Ингушетии перенесли День знаний на 2 сентября в связи с Курбан-байрамом

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии решили перенести мероприятия Дня знаний с 1 на 2 сентября в связи с тем, что на 1 сентября в этом году приходится религиозный праздник Курбан-байрам. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram министр образования и науки республики Юсуп Костоев.

"День знаний" переносится с 1 на 2 сентября, по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября во всех школах Ингушетии", - говорится в сообщении.

Уважаемые жители республики. Доводим до вашего сведения, что "День знаний" переносится с 1-го на 2-е сентября, по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-Байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября, во всех школах Ингушетии. Публикация от Юсуп Костоев (@iusupkostoev) Авг 25 2017 в 2:50 PDT

Вопрос о переносе Дня знаний обсуждается и в других республиках Северо-Кавказского федерального округа. Традиционно в большинстве республик крупные религиозные праздники объявляются выходными днями. Ранее сообщалось, что Курбан-байрам объявлен в Карачаево-Черкесии выходным днем, но школьные линейки состоятся.

Не намерен переносить дату Ставропольский край. "У нас все мероприятия состоятся, как обычно, 1 сентября", - сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня.