В Ингушетии перенесли День знаний на 2 сентября в связи с Курбан-байрамом

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ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии решили перенести мероприятия Дня знаний с 1 на 2 сентября в связи с тем, что на 1 сентября в этом году приходится религиозный праздник Курбан-байрам. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram министр образования и науки республики Юсуп Костоев.
"День знаний" переносится с 1 на 2 сентября, по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября во всех школах Ингушетии", - говорится в сообщении.
Уважаемые жители республики. Доводим до вашего сведения, что "День знаний" переносится с 1-го на 2-е сентября, по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-Байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября, во всех школах Ингушетии.
Вопрос о переносе Дня знаний обсуждается и в других республиках Северо-Кавказского федерального округа. Традиционно в большинстве республик крупные религиозные праздники объявляются выходными днями. Ранее сообщалось, что Курбан-байрам объявлен в Карачаево-Черкесии выходным днем, но школьные линейки состоятся.
Не намерен переносить дату Ставропольский край. "У нас все мероприятия состоятся, как обычно, 1 сентября", - сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня.