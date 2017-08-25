Депутат Мосгордумы: празднование Дня знаний и Курбан-байрама стоит развести по времени

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проведение торжественных линеек в День знаний в школах Москвы, находящихся рядом с мечетями, и празднование мусульманского праздника Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 1 сентября, необходимо развести по времени в течение дня, чтобы полиция с учетом своих ресурсов смогла полностью обеспечить безопасность граждан. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала председатель комиссии по безопасности Московской городской думы (МГД) Инна Святенко.

Ранее родители учеников школы №2107 в Мещанском районе, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за празднования в этот день одного из самых важных праздников мусульманского мира. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих. Кроме того, в день праздника ограничивают работу метро и закрывают проезд по некоторым улицам в районе проспекта Мира.

Директор школы Олеся Лукашук сообщила, что заседание управляющего совета, на котором будет принято решение о необходимости переноса линейки, состоится в ближайшие дни.

Совпадение по числам

"Произошло совпадение по числам большого мусульманского праздника и традиционного нашего праздника Дня знаний. С точки зрения антитеррористической защищенности и безопасности лучше эти мероприятия по времени развести, чтобы полиция успела побывать на всех линейках и обеспечить безопасность на Курбан-байрам", - сказала Святенко. При этом, по ее словам, речь необязательно идет о переносе линеек на другой день.

Депутат Мосгордумы добавила, что столичные власти и правоохранительные органы дали администрациям школ города рекомендации по выбору времени для проведения линейки с учетом удаленности учебного заведения от мечетей.

"В Москве никогда одновременно не проходили линейки 1 сентября, они всегда проходят в разное время с учетом специфики расположения и мероприятий в том или ином учебном учреждении. Поэтому и в этом году часть школ будет проводить линейки в тот период, который они для себя изначально определили", - сказала Святенко.

Она заметила, что ежегодно администрация каждой школы согласовывает с районным УВД время проведения линейки, чтобы максимально обеспечить безопасность учеников.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников сообщил в пятницу ТАСС, что власти столицы задействуют около 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов в местах проведения линеек в школах.