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Глава Ингушетии решил не переносить школьные линейки из-за Курбан-байрама

Общество
28 августа, 18:04 UTC+3 МАГАС августа. /Корр., ТАСС

В этом году начало праздника выпало на 1 сентября

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МАГАС, 28 августа. /Корр. ТАСС /. Линейки ко Дню Знаний в учебных заведениях Ингушетии пройдут 1 сентября, их не будут переносить из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Получается, что День знаний в этом году совпадает с мусульманским праздником Курбан-байрам. Но это не мешает проведению в школах республики торжественных линеек", - сказал в понедельник на совещании в Магасе глава региона Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, мероприятия с учащимися, посвященные 1 сентября, может провести женская часть педагогических коллективов.

"Мужчины-педагоги спокойно смогут отпроситься у начальства, пойти в мечеть для совершения праздничного утреннего намаза, посетить кладбища, где похоронены родные и близкие, провести религиозные обряды, ритуалы. Они должны получить послабления", - отметил он.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

Праздник продолжается три дня. В 2017 году его начало выпадает на 1 сентября.

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