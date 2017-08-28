Глава Ингушетии решил не переносить школьные линейки из-за Курбан-байрама

Путин пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдоСпорт 28 августа, 18:17
Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня УниверсиадыСпорт 28 августа, 18:03
Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМСпорт 28 августа, 18:01
О шахтерах, сталеварах и истории железных дорог России расскажут спецпроекты ТАССНовости агентства 28 августа, 17:55
Генпрокуратура заявила иск к экс-мэру Владивостока более чем на 614 млн рублейПроисшествия 28 августа, 17:33
Почему Юлия Липницкая завершила карьеруСпорт 28 августа, 17:29
Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютойЭкономика и бизнес 28 августа, 17:26
Хоккеист "Детройта" Атанасиу может перейти в один из топ-клубов КХЛСпорт 28 августа, 17:23
"Партизан" подтвердил подписание контракт с бывшим футболистом ЦСКА ТошичемСпорт 28 августа, 17:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 28 августа. /Корр. ТАСС /. Линейки ко Дню Знаний в учебных заведениях Ингушетии пройдут 1 сентября, их не будут переносить из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.
"Получается, что День знаний в этом году совпадает с мусульманским праздником Курбан-байрам. Но это не мешает проведению в школах республики торжественных линеек", - сказал в понедельник на совещании в Магасе глава региона Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, мероприятия с учащимися, посвященные 1 сентября, может провести женская часть педагогических коллективов.
"Мужчины-педагоги спокойно смогут отпроситься у начальства, пойти в мечеть для совершения праздничного утреннего намаза, посетить кладбища, где похоронены родные и близкие, провести религиозные обряды, ритуалы. Они должны получить послабления", - отметил он.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.
Праздник продолжается три дня. В 2017 году его начало выпадает на 1 сентября.