День знаний на Дальнем Востоке: молодежная площадка ВЭФ и новые технологии

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. День знаний в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) отметили открытием молодежной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ) и модернизированной исторической школы на Сахалине.

"Для десятков тысяч маленьких дальневосточников этот год будет первым в школьной жизни. От того, каким он станет, во многом зависит желание ребят учиться, познавать что-то новое. Для выпускников школ наступает важнейший этап в жизни - решающий в выборе профессии. В эпоху развития высоких технологий и профессиональной конкуренции требования к уровню подготовки кадров становятся все выше. Хорошее образование становится ключом к успешной карьере и самореализации человека", - отметил в пятницу в своем поздравлении с Днем знаний министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Проектируя будущее Дальнего Востока

Молодежная площадка ВЭФ открылась в пятницу в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Ее участниками стали более 400 молодых лидеров со всех девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), в том числе - школьники и студенты. Как рассказала ТАСС один из организаторов площадки, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова, разбившись на группы, молодые люди за четыре дня разработают свои проекты по пяти направлениям: территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, программа "Дальневосточный гектар", демографическая и кадровая политика, социально-ориентированные некоммерческие организации, технологическое предпринимательство.

"По каждому из направлений они разрабатывали дорожные карты, которые 5 сентября представят полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке и дальневосточным губернаторам. Наметив общий вектор, участники начнут реализовывать проекты в своих регионах, а результаты презентуют на молодежной площадке ВЭФ в 2018 году", - отметила представитель ДВФУ.

Как отметил в беседе с ТАСС и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов, наиболее удачные проекты получат помощь в дальнейшей разработке и реализации. "Наша задача, чтобы те проекты, которые ребята за ограниченный промежуток времени "произвели на свет", защитили перед высокопоставленными руководителями, потом получили все механизмы поддержки для их дальнейшей реализации", - подчеркнул глава университета.

Новое качество образования

В Приморье с 1 сентября педагоги получат возможность изучать самые современные технологии преподавания. Новые практики для учителей представят через несколько дней на конференции образовательной программы ВЭФ "EdCrunch - Дальний Восток: новые образовательные технологии в школе". Ее ключевая идея - поиск и продвижение в регионе эффективных образовательных практик и технологий для обновления современной школы, развития системы опережающего образования и повышения качества человеческого капитала для Дальнего Востока. Предполагается, что принять участие в конференции смогут около 300 педагогов со всего Приморского края.

Участники конференции будут работать в формате авторских лабораторий, дискуссий, мастер-классов, проектных мастерских. "Важно показать нашим учителям и директорам успешный опыт реализации различных проектов в системе общего образования. Будет представлено множество практик по робототехнике и цифровым технологиям, по созданию инженерных классов, по формату ведения уроков, смешанному и дистанционному обучению, будут представлены новые инструменты, позволяющие детям раскрыть в полной мере свои таланты", - отметила Елена Харисова.

Обучение педагогов будет продолжено и после завершения конференции. "Осенью 40 приморских учителей, которые предварительно пройдут специальный конкурсный отбор, будут направлены в образовательный центр "Сириус" для освоения самых продвинутых педагогических технологий", - рассказал вице-губернатор края Павел Серебряков.

Еще одним новшеством учебного года в Приморье станет появление мобильной версии "Электронной школы", что сделает ее и удобнее, и доступнее для учителей, учащихся и родителей.

В Хабаровском крае в этом году особый акцент сделают на профориентации и самоопределении школьников. "Совместно с предприятиями, вузами и техникумами школы Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Солнечного районов и Комсомольска-на-Амуре участвуют в апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста по пяти компетенциям. Центром подготовки востребованных в крае профессий станет Инженерная школа, которая сейчас строится в Комсомольске-на-Амуре", - отметил в в своем обращении пятницу губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Историческая школа

1 сентября в городе Аниве на юге Сахалина после масштабной реконструкции открыли школу, основанную в 1947 году и являющуйся ровесницей Сахалинской области, рассказала пресс-секретарь министерства образования Сахалинской области Татьяна Пархолуп.

История школы началась с момента освобождения южного Сахалина от японских милитаристов. На 1 января 1947 года в Анивском районе проживали 1 тыс. 850 советских и более 6 тыс. японских граждан. Деревянное здание школы начали строить в июле 1946 года. Строили сначала солдаты, потом вольнонаемные, т. е. те, кто стал приезжать на Южный Сахалин.

Все работы производились вручную. Однако строительство велось ускоренными темпами, работали в две смены.

В начале января 1947 года школа была окончательно готова, и после зимних каникул дети из японского строения перешли в новое добротное здание. Это было первое архитектурное сооружение европейского типа в Аниве. Дальше школа меняла свой облик. На месте деревянного сооружения были построены каменные.

Современная школа представляет собой комплекс из четырех разных зданий. Их реконструкция велась четыре года. На ремонтные работы только за последние два года было выделено более 160 млн из областного бюджета. Теперь это комплекс школа - детский сад. Ее посещают около 800 детей.

Праздник от Чукотки до Приамурья

Традиционно День знаний отметили во всех образовательных организациях Чукотки, где прошли торжественные линейки, театрализованные представления. В этом самом северном регионе ДФО за парты сели более 7 тыс. учеников. По данным департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, в этом году число школьников в регионе увеличилось почти на 100 человек.

Концертно-игровая программа пройдет в пятницу для школьников в центре Благовещенска: дети увидят выступления спортсменов, музыкантов, танцевальных коллективов. Впервые будет организованна консультационная площадка комиссии по делам несовершеннолетних "Защитим права детей", где специалисты ответят на вопросы семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Якутске День знаний традиционно начался на площади Ленина. Для школьников организовали концерт детских творческих коллективов, игровую программу "Переменка" педагогического отряда "Здравствуйте!", запись в кружки и студии и мастер-классы "Учись! Мечтай! Твори!".

А на Камчатке на торжественных линейках школьников пригласили принять участие в фотоконкурсе "Селфи с любимым учителем". Также школьников попросили прислать на конкурс короткие рассказы о любимых педагогах.