Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве

Общество
1 сентября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам правоохранителей, нарушений общественного порядка выявлено не было

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4523610.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4523610.sliderLength-1}}
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Выбор редакции
Фотографии принцессы Дианы у ворот Кенсингтонского дворца
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы 31 августа, 17:34
Владимир Путин
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия 31 августа, 13:51
Директор музея науки Иан Блэтчфорд
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне 30 августа, 22:37
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП 30 августа, 21:34
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров 30 августа, 16:33
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к эпохе бронзы
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века 30 августа, 11:38
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4523610'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4523610'].sliderLength - 1}}
+
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 200 тысяч человек приняли участие в Москве в мероприятиях по случаю главного мусульманского праздника - Курбан-байрама. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Смотрите также

История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

"В мероприятиях на территории Москвы приняло участие более 200 тысяч верующих", - сообщил он.

Сотрудники столичной полиции совместно с Росгвардией обеспечили охрану правопорядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов, посвященных празднику Курбан-байрам. "Нарушений общественного порядка не допущено", - добавил Титов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Пять пабликов в "ВКонтакте", которые помогают учиться
6
Лавров: Россия не ищет ссор с США
7
Менеджер "Роснефти" рассказал о начале приватизации "Башнефти" в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама