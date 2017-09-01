Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 200 тысяч человек приняли участие в Москве в мероприятиях по случаю главного мусульманского праздника - Курбан-байрама. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В мероприятиях на территории Москвы приняло участие более 200 тысяч верующих", - сообщил он.

Сотрудники столичной полиции совместно с Росгвардией обеспечили охрану правопорядка и безопасности в местах проведения религиозных обрядов, посвященных празднику Курбан-байрам. "Нарушений общественного порядка не допущено", - добавил Титов.