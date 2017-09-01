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В Новгороде открылась новая школа с лабораториями робототехники и нанотехнологий

Общество
1 сентября, 17:04 UTC+3 ТАСС

По данным правительства региона, новая школа в областном центре открылась впервые за последние 20 лет

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ТАСС, 1 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин открыл в пятницу в Новгороде новую школу № 36 имени Г. Р. Державина, рассчитанную почти на 1,5 тыс. учеников. В образовательном учреждении есть центр дополнительного образования, где дети смогут изучать робототехнику и нанотехнологии.

В июле школу осматривал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"Сегодня у нас есть все необходимое, чтобы здесь давать детям самые новые, самые лучшие, самые современные знания. Дорогие друзья, перед вами открывается настоящая страна знаний и возможностей", - сказал Никитин на открытии учебного заведения. Это первая за 20 лет новая школа, которую открыли в областном центре.

Новая школа, по данным правительства региона, открылась в областном центре впервые за последние 20 лет.

Она рассчитана на 1,35 тыс. детей, обучающихся в одну смену, и станет самой крупной в городе. В школе есть центр дополнительного образования, в котором расположены лаборатория робототехники, телецентр, студия дизайна, лаборатория "Аэронет", исследовательские лаборатории по химии, физике, биологии, нанолаборатория, студия хореографии, театральная студия.

В здании общей площадью 17,5 тыс. квадратных метров размещены 64 учебных кабинета, 22 специализированные лаборатории, актовый зал, три спортивных зала, две библиотеки, тренажерный зал, столовая, установлен лифт для учащихся с ограничениями по здоровью. Все классы оборудованы интерактивными и обычными досками, мультимедийным проектором, на рабочих местах учителей есть компьютеры.

По данным правительства региона, 1 сентября школы и гимназии Великого Новгорода распахнули свои двери для 24,977 тыс. учеников, из них 2,926 тыс. ребят впервые сели за школьные парты (сформированы 107 первых классов).

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