Сейсмологи считают, что землетрясение в КНДР могло быть техногенным

Васильев: "Монако" увел футболиста Бальде у "Ювентуса" из-под носаСпорт 3 сентября, 10:15
СМИ: тренер "Эвертона" оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом видеСпорт 3 сентября, 9:45
КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбыМеждународная панорама 3 сентября, 9:40
Тигиев: ФК "Спартак" будет крайне сложно защитить титул с учетом хорошего старта "Зенита"Спорт 3 сентября, 9:11
Овечкин внес пожертвование на оказание помощи пострадавшим от урагана "Харви"Спорт 3 сентября, 9:05
Веснина не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 3 сентября, 8:51
Футболист "Спартака" Тигиев считает, что пока не заслуживает вызова в сборную РоссииСпорт 3 сентября, 8:27
Япония направила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытаниемМеждународная панорама 3 сентября, 8:06
Абэ приказал держать связь с РФ и КНР из-за возможного ядерного испытания КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 7:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение, произошедшее в воскресенье на территории КНДР, могло иметь техногенный характер. На это указывает нулевая глубина очага. Об этом сообщили ТАСС на сейсмостанции в Южно-Сахалинске, где был зарегистрирован толчок.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Землетрясение зарегистрировано в 14:30 сахалинского времени (06:30 мск). Эпицентр [располагался] в 280 км юго-западнее Владивостока, в координатах 41,6 с. ш., 129,2 в. д. глубина 0. Учитывая глубину, это могло быть техногенное землетрясение", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, такие землетрясения не являются характерными для КНДР.
Магнитуда, по данным сахалинских сейсмологов, составила 5,7. Камчатские специалисты ранее зафиксировали магнитуду 6,4, японские - 6,1. Жители Владивостока писали, что ощутили небольшие толчки, в Приморском краевом гидрометцентре ТАСС сообщили, что радиационный фон в регионе не превышен.
Произошедшее в КНДР землетрясение может свидетельствовать о проведении очередного ядерного испытания. Власти Японии уже направили Пхеньяну решительный протест и заявили, что будут настаивать на созыве Совета Безопасности ООН.