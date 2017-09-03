Сейсмологи считают, что землетрясение в КНДР могло быть техногенным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Землетрясение, произошедшее в воскресенье на территории КНДР, могло иметь техногенный характер. На это указывает нулевая глубина очага. Об этом сообщили ТАСС на сейсмостанции в Южно-Сахалинске, где был зарегистрирован толчок.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Землетрясение зарегистрировано в 14:30 сахалинского времени (06:30 мск). Эпицентр [располагался] в 280 км юго-западнее Владивостока, в координатах 41,6 с. ш., 129,2 в. д. глубина 0. Учитывая глубину, это могло быть техногенное землетрясение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, такие землетрясения не являются характерными для КНДР.

Магнитуда, по данным сахалинских сейсмологов, составила 5,7. Камчатские специалисты ранее зафиксировали магнитуду 6,4, японские - 6,1. Жители Владивостока писали, что ощутили небольшие толчки, в Приморском краевом гидрометцентре ТАСС сообщили, что радиационный фон в регионе не превышен.

Произошедшее в КНДР землетрясение может свидетельствовать о проведении очередного ядерного испытания. Власти Японии уже направили Пхеньяну решительный протест и заявили, что будут настаивать на созыве Совета Безопасности ООН.