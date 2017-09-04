Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова высказалась за профилактику детской жестокости в связи с убийством подростка

Общество
4 сентября, 1:28 UTC+3 ТАСС

Детский омбудсмен отметила, что об агрессивном поведении подростков зачастую известно заранее, но до того, как происходит трагедия, такие сведения игнорируются

Поделиться
Материал из 1 страницы
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Причины детской жестокости необходимо изучать и проводить профилактику ее проявлений, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании в Краснодарском крае. Как сообщается на сайте детского омбудсмена, совещание проводилось в связи со смертью местного школьника, предположительно, избитого одноклассником.

Тело 13-летнего подростка с открытой черепно-мозговой травмой было найдено 1 сентября на заброшенном участке возле поселка Голубая Нива в Краснодарском крае. По данным следствия, вечером 31 августа 12-летний подросток несколько раз ударил одноклассника по голове металлической трубой, причем свидетелями произошедшего стали другие школьники. От полученных травм потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело.

"В чем причина жестокости? В молчании? В непрофессионализме? <...> В любом случае прежде чем принимать решения, нужно диагностировать явление, измерить его масштабы, понять причины жестокости у детей, заниматься профилактикой этих явлений", - заявила Кузнецова на совещании с участием детского омбудсмена Краснодарского края Татьяны Ковалевой, старшего помощника председателя Следственного комитета РФ Игоря Комиссарова, представителей региональных управлений МВД, СК РФ, прокуратуры и краевого правительства.

Кузнецова отметила, что об агрессивном поведении подростков зачастую известно заранее, но до того, как происходит трагедия, такие сведения игнорируются. В свою очередь, Ковалева обратила внимание на тенденцию снижения возраста участников таких конфликтов и заявила о необходимости развивать практику школьных психологов. В ходе совещания было установлено, что в школе, где обучались жертва и предполагаемый виновник преступления, не было ни штатного, ни приглашенного психолога.

"Участники заседания сошлись во мнении, что на данный момент не выработан механизм помещения в спецшколу несовершеннолетнего, в отношении которого ведется предварительная проверка. Существующий ФЗ-120 фактически предписывает закрыть уголовное дело против ребенка, и только потом решением суда поместить его в специальное учебное заведение. В связи со сложившейся правоприменительной практикой, представители регионального СК РФ предлагают внести поправки в текущий федеральный закон", - отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
В Беслане завершились траурные мероприятия, посвященные жертвам теракта
11
В РФ создадут базу данных вывезенных в Сирию и Ирак российских детей
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер сборной России: финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелым
2
Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Фундамент к Токио-2020: российские волейболисты стали чемпионами Европы
5
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
6
Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал US Open
7
Маричев: успех на ЧЕ показал хорошие перспективы сборной России по волейболу на ОИ-2020
Темы дня
Новости партнеров
Реклама