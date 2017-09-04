Кузнецова высказалась за профилактику детской жестокости в связи с убийством подростка

ТАСС, 4 сентября. Причины детской жестокости необходимо изучать и проводить профилактику ее проявлений, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании в Краснодарском крае. Как сообщается на сайте детского омбудсмена, совещание проводилось в связи со смертью местного школьника, предположительно, избитого одноклассником.

Тело 13-летнего подростка с открытой черепно-мозговой травмой было найдено 1 сентября на заброшенном участке возле поселка Голубая Нива в Краснодарском крае. По данным следствия, вечером 31 августа 12-летний подросток несколько раз ударил одноклассника по голове металлической трубой, причем свидетелями произошедшего стали другие школьники. От полученных травм потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело.

"В чем причина жестокости? В молчании? В непрофессионализме? <...> В любом случае прежде чем принимать решения, нужно диагностировать явление, измерить его масштабы, понять причины жестокости у детей, заниматься профилактикой этих явлений", - заявила Кузнецова на совещании с участием детского омбудсмена Краснодарского края Татьяны Ковалевой, старшего помощника председателя Следственного комитета РФ Игоря Комиссарова, представителей региональных управлений МВД, СК РФ, прокуратуры и краевого правительства.

Кузнецова отметила, что об агрессивном поведении подростков зачастую известно заранее, но до того, как происходит трагедия, такие сведения игнорируются. В свою очередь, Ковалева обратила внимание на тенденцию снижения возраста участников таких конфликтов и заявила о необходимости развивать практику школьных психологов. В ходе совещания было установлено, что в школе, где обучались жертва и предполагаемый виновник преступления, не было ни штатного, ни приглашенного психолога.

"Участники заседания сошлись во мнении, что на данный момент не выработан механизм помещения в спецшколу несовершеннолетнего, в отношении которого ведется предварительная проверка. Существующий ФЗ-120 фактически предписывает закрыть уголовное дело против ребенка, и только потом решением суда поместить его в специальное учебное заведение. В связи со сложившейся правоприменительной практикой, представители регионального СК РФ предлагают внести поправки в текущий федеральный закон", - отмечается в сообщении.