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Достигнута договоренность о встрече мальчика, лишившегося родителей в США, с родными из РФ

Общество
4 сентября, 11:07 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, сентября. /ТАСС

Бабушка Даниэля в Удмуртии намерена оформить опеку над ребенком и добиваться его переезда в Россию

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КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Достигнута договоренность о встрече лишившегося родителей в США девятилетнего мальчика и его родственников из РФ, сообщила в понедельник во время заседания координационного совета уполномоченного по делам ребенка в РФ федеральный омбудсмен Анна Кузнецова.

"Договорились о встрече с родственниками для нашего мальчика Даниэля, который находится в Америке", - сказала Кузнецова.

22 августа в пригороде Лос-Анджелеса в США полиция объявила в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с обнаружением в его доме тела матери мальчика. При задержании мужчины полицейские применили табельное оружие, в результате он скончался.

Как сообщила ранее ТАСС Кузнецова, у мальчика в Удмуртии проживает бабушка, которая планирует оформить над ним опеку и добиваться его переезда в Россию. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во взаимодействии с МИД России и другими уполномоченными структурами помогает родственникам ребенка.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
США Россия
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