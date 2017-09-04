Достигнута договоренность о встрече мальчика, лишившегося родителей в США, с родными из РФ

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Достигнута договоренность о встрече лишившегося родителей в США девятилетнего мальчика и его родственников из РФ, сообщила в понедельник во время заседания координационного совета уполномоченного по делам ребенка в РФ федеральный омбудсмен Анна Кузнецова.

"Договорились о встрече с родственниками для нашего мальчика Даниэля, который находится в Америке", - сказала Кузнецова.

22 августа в пригороде Лос-Анджелеса в США полиция объявила в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с обнаружением в его доме тела матери мальчика. При задержании мужчины полицейские применили табельное оружие, в результате он скончался.

Как сообщила ранее ТАСС Кузнецова, у мальчика в Удмуртии проживает бабушка, которая планирует оформить над ним опеку и добиваться его переезда в Россию. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка во взаимодействии с МИД России и другими уполномоченными структурами помогает родственникам ребенка.