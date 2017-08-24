Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабушка мальчика, отец которого был убит полицией в США, сможет оформить опеку

Общество
24 августа, 16:08 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 24, августа. /ТАСС

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заверила, что приложит все усилия для скорейшего назначения бабушки ребенка опекуном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у девятилетнего Даниэля Морозова, отец которого был застрелен в пригороде Лос-Анджелеса при задержании полицией, нашлась бабушка в России, проживающая в Удмуртии, которая выразила желание стать его опекуном.

Галерея
2 фото

Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ

"Связались с главой Удмуртии [Александром Бречаловым], будет оказано всяческое содействие возвращению ребенка. Сейчас важно, чтобы было право на возвращение [ребенка], то есть временную опеку оформить на родственников. Бабушка всячески готова ребеночка вернуть назад", - сказала Кузнецова ТАСС. Она заверила, что аппарат детского омбудсмена приложит все усилия для скорейшего назначения бабушки ребенка опекуном.

Инцидент произошел 22 августа в районе Энсино в пригороде Лос-Анджелеса. Блюстители порядка объявили в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с насильственной смертью женщины, обнаруженной в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния). Жертва являлась матерью ребенка.

Мужчина был обнаружен в Энсино, когда выходил из дома своего приятеля с девятилетним сыном. За подозреваемым установили слежку, потом была проведена операция, в ходе которой полицейские применили табельное оружие. Мужчина скончался позже в больнице от полученного ранения.

Смотрите также

Кузнецова обеспокоена судьбой мальчика, отец которого был убит полицией в США

Захарова: дипломаты оказывают всю необходимую помощь сыну мужчины, убитого полицией в США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама