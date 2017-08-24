Бабушка мальчика, отец которого был убит полицией в США, сможет оформить опеку

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ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у девятилетнего Даниэля Морозова, отец которого был застрелен в пригороде Лос-Анджелеса при задержании полицией, нашлась бабушка в России, проживающая в Удмуртии, которая выразила желание стать его опекуном.
"Связались с главой Удмуртии [Александром Бречаловым], будет оказано всяческое содействие возвращению ребенка. Сейчас важно, чтобы было право на возвращение [ребенка], то есть временную опеку оформить на родственников. Бабушка всячески готова ребеночка вернуть назад", - сказала Кузнецова ТАСС. Она заверила, что аппарат детского омбудсмена приложит все усилия для скорейшего назначения бабушки ребенка опекуном.
Инцидент произошел 22 августа в районе Энсино в пригороде Лос-Анджелеса. Блюстители порядка объявили в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с насильственной смертью женщины, обнаруженной в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния). Жертва являлась матерью ребенка.
Мужчина был обнаружен в Энсино, когда выходил из дома своего приятеля с девятилетним сыном. За подозреваемым установили слежку, потом была проведена операция, в ходе которой полицейские применили табельное оружие. Мужчина скончался позже в больнице от полученного ранения.