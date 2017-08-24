Кузнецова обеспокоена судьбой мальчика, отец которого был убит полицией в США

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ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила обеспокоенность судьбой девятилетнего Даниэля Морозова, отец которого был застрелен в пригороде Лос-Анджелеса при задержании полицией.
"Сегодня мы направили запрос в Генконсульство РФ в США с просьбой выяснить обстоятельства этого чудовищного происшествия. Сейчас нам важно понять, где и в каком состоянии находится ребенок, какая помощь ему нужна, есть ли рядом с ним родственники или иные законные представители", - приводит ее слова пресс-служба детского омбудсмена. Кузнецова выразила готовность "обеспечить мальчику всю необходимую поддержку в интересах соблюдения его законных прав".
48-летний Константин Морозов был объявлен в розыск после того, как в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния) обнаружили тело женщины. Позднее стало известно, что жертва являлась матерью ребенка. Полиция обнаружила мужчину в районе Энсино в пригороде Лос-Анджелеса, когда выходил из дома своего приятеля с девятилетним сыном.