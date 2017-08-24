Захарова: дипломаты оказывают всю необходимую помощь сыну мужчины, убитого полицией в США

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты оказывают всю необходимую помощь девятилетному Даниэлю Морозову, отец которого был застрелен в пригороде Лос-Анджелеса при задержании полицией. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас российские дипломаты занимаются установлением подробностей сложившейся ситуации, оперативно направлены соответствующие запросы в Государственный департамент США, в полицию Лос-Анджелеса относительно местонахождения ребенка, а также условий его содержания, уточняются все обстоятельства данной трагедии, - сказала она. - Дипломаты также пытаются выяснить подробности биографии убитых родителей".

Захарова добавила, что сотрудники генконсульства РФ в Сан-Франциско занимаются поисками родственников ребенка. "Как пояснили в генконсульстве, параллельно с российским гражданством, у ребенка есть гражданство США, поэтому американские власти не уведомили российское представительство об этом трагическом случае, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Но вне всяких сомнений российские дипломаты, внешнеполитическое ведомство отслеживают ситуацию и будут оказывать несовершеннолетнему гражданину России всю необходимую консульскую помощь".

Инцидент произошел 22 августа в пригороде Лос-Анджелеса Энсино. Блюстители порядка объявили в розыск 48-летнего Константина Морозова в связи с насильственной смертью женщины, обнаруженной в его доме в городе Санта-Мария (штат Калифорния). Жертва являлась матерью ребенка. Мужчина был обнаружен в Энсино, когда выходил из дома своего приятеля с девятилетним сыном.

За подозреваемым установили слежку, потом была проведена операция, в ходе которой полицейские применили табельное оружие. Мужчина скончался позже в больнице от полученного ранения.