Васильева выступила за сокращение числа диссертаций в аспирантуре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости сокращения числа защит диссертаций в аспирантуре и повышения их качества.

"Вы знаете, что принято положение, и я с радостью об этом говорю, что любая аспирантура должна заканчиваться защитой диссертаций", - сказала во вторник министр на встрече с молодыми учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума. Она добавила, что просто справка, которую можно получить, закончив аспирантуру, является профанацией.

"Явление, которые было в нулевых, когда была девальвация дипломов, от этой истории нужно отходить. Их может быть в разы меньше, но они должны быть качественнее", - отметила министр.

Она также отметила, что число аспирантов в вузе должно быть "взвешенным". "Каждая кафедра знает, сколько ей нужно аспирантов. Сейчас безотчетного количества бюджетных мест нет. Не может быть огромное количество исследователей, я убеждена, что аспирантура заканчивается диссертацией, если не можешь защититься - значит, тебе не быть ученым", - считает министр.

Васильева подчеркнула низкое качество работ по общественно-гуманитарным наукам. "Я вам приведу цифры. В 2015 году 26 человек лишены званий кандидатов и докторов наук, 24 из них защищались по общественно-гуманитарным наукам, в 2016 году научных званий лишены 16 человек, 15 из них - по общественным наукам. У нас качество и количество резко сократилось на сегодняшний день. Число отклоненных работ в этой области говорит о том, что качество оставляет желать лучшего", - заключила Васильева.

Ранее она заявляла о необходимости сокращения числа аспирантов до двух-трех человек на кафедре.