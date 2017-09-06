Власти расторгли договор аренды земли под полигоном "Кучино" с его бывшим оператором

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск комитета по управлению имуществом администрации городского округа Балашиха Московской области, министерства имущественных отношений Подмосковья и министерства экологии и природопользования региона о досрочном расторжении договора аренды земли, на которой находится мусорный полигон "Кучино", с ее бывшим оператором - ЗАО "Заготовитель". Соответствующее решение было опубликовано в среду в картотеке арбитражных дел РФ.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в принятом судом решении.

"Заготовитель" эксплуатировал полигон на основании двух документов - договора аренды муниципальной земли до 2018 года и бессрочной лицензии на работу в сфере утилизации отходов. 10 июля Росприроднадзор изъял у компании лицензию.

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ. Владимир Путин узнал о проблеме свалки в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от нее. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы. Фактическая высота полигона превысила на 20 метров проектные значения и составила в максимальной точке 53 метра. Общий объем накопленных на свалке отходов, по данным Росприроднадзора, составил почти 13 млн кубометров.

В настоящий момент там проводятся предрекультивационные работы, которые должны завершиться к октябрю 2017 года.