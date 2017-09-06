Мусульмане России призывают к дипломатическому решению конфликта в Мьянме

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Мусульмане России призывают участников конфликта в Мьянме отказаться от эскалации насилия и начать диалог. Об этом говорится в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман РФ, резиденция которого находится в Уфе.

Президиум выразил озабоченность событиями в штате Ракхайн в Мьянме, где "в последнее время сложилась кризисная обстановка", способная "перерасти в массовую гуманитарную катастрофу".

"Мы, мусульмане России, призываем все вовлеченные стороны конфликта отказаться от эскалации насилия и применения силовых методов решения имеющихся противоречий и незамедлительно сеть за стол переговоров для разрешения накопившихся межэтнических и межрелигиозных проблем в этом регионе страны", - говорится в заявлении.

В Центральном духовном управлении мусульман России отметили, что просят международные организации использовать политическое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, помочь сторонам выработать мирные подходы для урегулирования ситуации.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания мусульман народности рохинджа (этническое меньшинство), которых власти республики отказываются признавать гражданами страны, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которое власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство погибших - боевики- рохинджа.