Более 50 обманутых дольщиков пришли в суд на заседание по делу главы компании "Настюша"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 50 обманутых при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2" дольщиков пришли в среду в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы защиты на арест застройщика - главы группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича, передает корр. ТАСС.
Дольщики одеты в оранжевые футболки с надписью "ЖК Царицыно. Обманутый дольщик". Меньше половины посетителей смогли попасть непосредственно в зал суда, для остальных была организована видеотрансляция заседания.
Представитель потерпевших во вступительной части заседания заявила, что дольщики не выступали в защиту Пинкевича, о чем сообщили некоторые СМИ. "Это ложь. Мы, потерпевшие, не выступали в поддержку Пинкевича", - сказала представитель обманутых дольщиков.
В свою очередь адвокат Пинкевича Юрий Ширинян сообщил суду о тяжелом состоянии здоровья его подзащитного и о том, что его арест незаконен в связи с тем, что Пинкевичу инкриминируются действия, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. "В защиту Пинкевича выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который после анализа дела пришел к выводу, что речь идет о действиях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, а это исключает содержание обвиняемого под стражей", - заявил адвокат Ширинян.
Суд отказался приобщать письмо от Титова, сославшись на то, что оценка материалов уголовных дел не входит в его компетенцию. Медицинские заключения о заболеваниях суд к материалам дела приобщил.
Ранее адвокат Ширинян сообщил, что вменяемый Пинкевичу ущерб достигает 159 млн рублей. В застраиваемых кварталах не были завершены работы по возведению 16 жилых корпусов.
Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Основанием для задержания Пинкевича послужила задержка строительства этих жилых районов на 5 лет. В компании "Настюша" прошли обыски. Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.
Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тысяч граждан.
В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.
Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.
Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.