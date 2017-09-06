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Более 50 обманутых дольщиков пришли в суд на заседание по делу главы компании "Настюша"

Общество
6 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Менее половины посетителей смогли попасть в зал суда, для остальных была организована видеотрансляция заседания

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 50 обманутых при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2" дольщиков пришли в среду в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы защиты на арест застройщика - главы группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича, передает корр. ТАСС.

Дольщики одеты в оранжевые футболки с надписью "ЖК Царицыно. Обманутый дольщик". Меньше половины посетителей смогли попасть непосредственно в зал суда, для остальных была организована видеотрансляция заседания.

Представитель потерпевших во вступительной части заседания заявила, что дольщики не выступали в защиту Пинкевича, о чем сообщили некоторые СМИ. "Это ложь. Мы, потерпевшие, не выступали в поддержку Пинкевича", - сказала представитель обманутых дольщиков.

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В свою очередь адвокат Пинкевича Юрий Ширинян сообщил суду о тяжелом состоянии здоровья его подзащитного и о том, что его арест незаконен в связи с тем, что Пинкевичу инкриминируются действия, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. "В защиту Пинкевича выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который после анализа дела пришел к выводу, что речь идет о действиях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, а это исключает содержание обвиняемого под стражей", - заявил адвокат Ширинян.

Суд отказался приобщать письмо от Титова, сославшись на то, что оценка материалов уголовных дел не входит в его компетенцию. Медицинские заключения о заболеваниях суд к материалам дела приобщил.

Ранее адвокат Ширинян сообщил, что вменяемый Пинкевичу ущерб достигает 159 млн рублей. В застраиваемых кварталах не были завершены работы по возведению 16 жилых корпусов.

Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Основанием для задержания Пинкевича послужила задержка строительства этих жилых районов на 5 лет. В компании "Настюша" прошли обыски. Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.

Об уголовном деле

Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тысяч граждан.

В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка семи тысяч человек.

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