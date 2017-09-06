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ОНФ настаивает на единой межрегиональной системе по обращению с ТКО в Байкальском регионе

Общество
6 сентября, 18:19 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 6, сентября. /ТАСС

По словам представителей организации, негативное влияние на Байкальскую природную территорию оказывают отходы деревообрабатывающих предприятий и неорганизованный туризм

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УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. ОНФ выступает за разработку единой межрегиональной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Байкальском регионе, включающем Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Об этом сообщил в среду сопредседатель регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае Андрей Харин.

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"Мы настаиваем на разработке единой межрегиональной системы по обращению с ТКО в зоне Байкальского региона", - сказал он в ходе межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке, прошедшей в Улан-Удэ.

По его словам, анализ существующих территориальных схем по обращению с отходами трех регионов показал несоответствие свалок экологическим и санитарно-гигиеническим нормам.

"Главный минус - отсутствие анализа антропогенной нагрузки от размещения и переработки ТКО в каждом из трех субъектов РФ на экологическое благополучие озера Байкал и Байкальской природной территории (БПТ)", - отметил эксперт. По его словам, негативное влияние на БПТ, помимо основных мест складирования ТКО и несанкционированных свалок, оказывают отходы деревообрабатывающих предприятий, промышленных узлов, портовых зон, участков Транссиба и БАМа, а также неорганизованный туризм.

Ранее о целесообразности разработать единую для Бурятии и Иркутской области территориальную схему обращения с отходами высказывался министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. 4 августа в поселке Танхой (Бурятия) на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое провел президент России Владимир Путин, Донской отметил, что с помощью единой схемы обращения с отходами в Байкальском регионе можно оптимизировать количество перерабатывающих и утилизационных мощностей, в том числе и экономику. По его мнению, это также позволит ускорить сроки ликвидации нелегальных свалок, выработать единый подход к координации потоков этих отходов и их логистику, то есть то, как будет собираться мусор и куда предоставляться на переработку.

В среду в столице Бурятии состоялась межрегиональная экологическая конференция ОНФ в Сибири и Дальнему Востоку - четвертая межрегиональная конференция ОНФ в 2017 году. Ранее Народный фронт провел конференции в Ростове-на-Дону, Калининграде и Кирове. Результаты работы будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ в конце 2017 года.

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