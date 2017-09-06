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Незрячий инвалид на Сахалине получил средство реабилитации, а не телевизор

Общество
6 сентября, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В ФСС пояснили, что Степану Папиляну передали электронный увеличитель с дисплеем, а также тонометр с речевым выходом, лупу с подсветкой и устройство для прослушивания аудиокниг

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Степан Папилян, инвалид по зрению из Южно-Сахалинска, получил через Фонд социального страхования (ФСС) в регионе не телевизор, а электронный ручной видеоувеличитель с телевизионным дисплеем, полагающийся мужчине как техническое средство реабилитации. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ФСС РФ.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), что Фонд социального страхования в Южно-Сахалинске подарил телевизор местному активисту ОНФ, который является инвалидом по зрению. При этом инвалиду в течение года так и не была выдана белая трость для передвижения вне дома.

"Мужчина получил электронный увеличитель с телевизионным дисплеем, то есть это не телевизор как таковой - его вообще никогда не позиционировали как собственно телевизор", - пояснили в ФСС, отметив, что это техническое средство, предписанное Папиляну по индивидуальной программе реабилитации.

Помимо электронного ручного видеоувеличителя с телевизионным дисплеем инвалиду были переданы также медицинский тонометр с речевым выходом, лупа с подсветкой и специальное устройство для прослушивания аудиокниг.

"Было обязательное заключение медико-социальной экспертизы. Трости просто не было в заключении медико-социальной экспертизы. При этом отмечу, что по запросам инвалида могут быть включены в список те или иные вещи, исходя из определенных его потребностей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСС РФ в ответ на жалобу инвалида на то, что ему не была выдана белая трость, необходимая для передвижения по городу.

ФСС РФ с 2005 года ведет базу данных всех застрахованных граждан. Фонд имеет возможность в режиме онлайн контролировать историю получения инвалидом технических средств реабилитации, полагающихся ему по индивидуальной программе реабилитации, выдаваемой медико-социальной экспертизой.

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