В школах Ямала открыли шесть медицинских классов для профориентации учащихся

ТАСС, 7 сентября. Шесть медицинских классов впервые открыли в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По мнению властей, это поможет готовить кадры для арктического здравоохранения, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В Ямало-Ненецком автономном округе со стартом учебного года в образовательных организациях началось обучение и в специализированных медицинских классах. Всего в образовательных организациях ЯНАО функционирует шесть медицинских классов в Надыме, Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги, в которых обучаются 83 школьника. Такое обучение поможет готовить кадры для арктического здравоохранения", - сказали там.

По данным властей, программа обучения рассчитана на два года. "Школьники детально знакомятся с профилактической и клинической медициной, в том числе с особенностями работы системы арктического здравоохранения и современными методами охраны здоровья населения. Помимо основной школьной программы каждую неделю для школьников будут проходить занятия в различных медучреждениях", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что Мурманская область направила в правительство РФ предложение внедрить в северных регионах федеральную программу "Арктический доктор". По аналогии с программой "Земский доктор" она должна поддерживать врачей, переезжающих работать на Север, не только в сельскую местность, но и в города.