Матвиенко: турпоток на Эльбрус начал восстанавливаться после открытия дороги к курорту

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Поток туристов на Эльбрус начал восстанавливаться после возобновления транспортного сообщения с курортом и работы инфраструктуры в штатном режиме, нарушенных в результате схода селя 1 сентября. Об этом сообщила в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию.

Ранее гиды сообщили ТАСС, что группы туристов не могли попасть к подножью Эльбруса из-за разрушения дороги селевым потоком.

"Руководством республики была организована командная работа, очень оперативная и точная. Главное - была полностью обеспечена безопасность людей, ежечасно были организованы восстановительные работы. <…> Жизнь в этих районах входит в рабочее русло, уже восстанавливается туристический поток на Эльбрус", - сказала Матвиенко.

1 сентября в результате прорыва высокогорного озера Башкара в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. В результате два человека погибли, один до сих пор считается пропавшим без вести.

Без газоснабжения оставались 7,7 тыс. жителей шести поселков и курорта Эльбрус, было смыто несколько участков федеральной трассы Прохладный - Баксан - Азау. Отрезанными на курорте оказались около 1,8 тыс. туристов, людей вывозили с помощью вертолетов.

Ранее Министерство РФ по делам Северного Кавказа прогнозировало рост туристического потока на курорте Эльбрус в 2017 году. После схода селя в ведомстве сообщили, что корректировки турпотока по-прежнему ожидаются только в сторону увеличения.