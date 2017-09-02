Байсултанов: сель в Приэльбрусье не снизит турпоток на Эльбрус

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ТАСС, 2 сентября. Туристический поток на Эльбрус не снизится, несмотря на сход селевого потока в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Корректировка турпотока по линии "Курортов Северного Кавказа" будет, но только в сторону увеличения туристов в зону Эльбруса", - сказал он.
Ранее в субботу МЧС России рекомендовало воздержаться от поездок в Приэльбрусье в период работ по ликвидации последствий схода селевого потока.
В ночь на пятницу в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Единственная дорога, ведущая к Эльбрусу, полностью разрушена на нескольких участках, ведется ее восстановление, в горах заблокированы несколько тысяч человек. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу стало известно, что в результате схода селя погиб местный житель.