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СК: следователи установили личность погибшего при сходе селя в Кабардино-Балкарии

Происшествия
2 сентября, 14:21 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

Погибшим оказался местный житель, который в момент схода сели ехал за рулем автомобиля

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи установили, что обнаруженный в месте схода селевого потока в Кабардино-Балкарии (КБР) погибший является местным жителем 1984 года рождения, он был за рулем упавшей в реку машины. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

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"Сегодня утром неподалеку от поселка Нейтрино в речном потоке было обнаружено тело мужчины. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что погибшим является водитель автомашины "Фольксваген", 1984 года рождения. Накануне его автомашина была снесена с дороги селевым потоком", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что погибший был местным жителем.

Ранее сообщилось, что под селевой поток попали два автомобиля, в которых находились пять человек, двоих удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

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