МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело человека в зоне схода селя в Приэльбрусье. Об этом сообщил ТАСС врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Вячеслав Борисов.
"Спасатели нашли тело одного из пропавших. Он был в районе поселка Нейтрино. Тело извлекли и готовятся передать представителям правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Ранее о гибели человека в этой районе сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.