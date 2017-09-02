МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело человека в зоне схода селя в Приэльбрусье. Об этом сообщил ТАСС врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Вячеслав Борисов.

"Спасатели нашли тело одного из пропавших. Он был в районе поселка Нейтрино. Тело извлекли и готовятся передать представителям правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Ранее о гибели человека в этой районе сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.