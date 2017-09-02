На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии остается 208 туристов

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.
Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8. "Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек", - уточнили в МЧС.
В пятницу в республике сошел мощный селевой поток. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате происшествия.