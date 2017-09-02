Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии остается 208 туристов

Происшествия
2 сентября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Всего на туристическом маршруте горы Эльбрус находится 41 тургруппа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 200 туристов, среди которых 66 иностранцев, остаются на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, где в пятницу сошел селевой поток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Смотрите также

Для вывода туристов из зоны схода селя в Приэльбрусье задействуют 4 вертолета и 45 машин

МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье

МРСК восстановила электроснабжение в районе селя в Приэльбрусье

"На туристическом маршруте горы Эльбрус остается 41 тургруппа, в их составе 208 человек, в том числе 66 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Туристов, пожелавших покинуть Приэльбрусье, эвакуируют тремя вертолетами Ми-8. "Вертолет Ми-8 МЧС России утром забрал 16 человек", - уточнили в МЧС.

В пятницу в республике сошел мощный селевой поток. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Указ Порошенко о биометрическом контроле для въезда в страну иностранцев вступил в силу
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня
5
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
6
Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания
7
Вице-президент Венесуэлы поблагодарил РФ за первую партию пшеницы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама