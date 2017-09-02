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Для вывода туристов из зоны схода селя в Приэльбрусье задействуют 4 вертолета и 45 машин

Происшествия
2 сентября, 10:56 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

По информации властей Кабардино-Балкарии, в зоне отдыха находятся 1,5 тыс. человек

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасательные службы задействуют четыре вертолета, а также 45 автобусов и такси для эвакуации туристов из зоны схода селевого потока в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Об этом сообщил в субботу на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

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"Для организации коридора [для вывода туристов с территории схода селя] планируется задействовать четыре вертолета и 45 автобусов и легковых такси", - сказал Коков.

Замначальника Южного регионального центра МЧС РФ Станислав Ропотов сообщил, что два борта МЧС, которые были задействованы накануне, сейчас дислоцируются в Минеральных Водах. Они готовы вновь вылететь на место при улучшении погодных условий - сейчас в районе наблюдается густой туман. Ропотов добавил, что "еще один борт МЧС на подлете, будет к обеду".

По информации министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурата Шогенова, в зоне отдыха находятся 1,5 тыс. человек. В течение вчерашнего дня были эвакуированы 114 туристов, в том числе 61 иностранный гражданин. "Из них 12 человек - граждан Индии - мы разместили в пансионате "Лебедь". Остальные иностранные граждане направлены в Минеральные Воды", - сказал он.

В пятницу в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий. 

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