Для вывода туристов из зоны схода селя в Приэльбрусье задействуют 4 вертолета и 45 машин

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасательные службы задействуют четыре вертолета, а также 45 автобусов и такси для эвакуации туристов из зоны схода селевого потока в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Об этом сообщил в субботу на совещании в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

"Для организации коридора [для вывода туристов с территории схода селя] планируется задействовать четыре вертолета и 45 автобусов и легковых такси", - сказал Коков.

Замначальника Южного регионального центра МЧС РФ Станислав Ропотов сообщил, что два борта МЧС, которые были задействованы накануне, сейчас дислоцируются в Минеральных Водах. Они готовы вновь вылететь на место при улучшении погодных условий - сейчас в районе наблюдается густой туман. Ропотов добавил, что "еще один борт МЧС на подлете, будет к обеду".

По информации министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурата Шогенова, в зоне отдыха находятся 1,5 тыс. человек. В течение вчерашнего дня были эвакуированы 114 туристов, в том числе 61 иностранный гражданин. "Из них 12 человек - граждан Индии - мы разместили в пансионате "Лебедь". Остальные иностранные граждане направлены в Минеральные Воды", - сказал он.

В пятницу в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий.