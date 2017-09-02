В Приэльбрусье возобновили поиски пропавших при сходе селя

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили прекращенные в связи с наступлением ночи поиски троих пропавших при сходе селевого потока в Приэльбрусье, сообщил на совещании оперативного штаба врио начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Вячеслав Борисов.
"С утра приступили 10 группами к поиску вдоль русла реки Баксан, также проводим работы по поиску вдоль русла Адыл-Суу, куда сошла сель. Есть предварительная информация, что один пострадавший как раз там, - сказал он. - Также бригада из 10 спасателей будет направлена на пешие маршруты для обеспечения безопасности туристов".
По сведениям ГУ МЧС по республике, в результате мощного селевого потока пропали три человека, среди которых глава администрации селения Эльбрус Муса Джаппуев. Ранее в субботу источник ТАСС сообщил, что обнаружено тело одного из попавших под селевой поток. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на совещании попросил выделить вертолет для продолжения поиска пропавших людей, как только позволят ухудшившиеся погодные условия. "Также нужно пешим порядком прочесывать всю прилегающую местность вдоль реки", - добавил он. Представитель ГУ МЧС по региону сообщил, что поисковых групп для этих целей достаточно.
В пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. Подачу газа планируется восстановить до конца субботы. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий селя.
По последним данным ГУ МЧС по республике, всего в районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка. В течение дня из зоны ЧС были эвакуированы 114 туристов, в том числе около 50 иностранцев.