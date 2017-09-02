Спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили три автомобиля, которые унесло при сходе селевого потока в Приэльбрусье в пятницу. Среди них машина главы сельского поселения Эльбрус Муссы Джаппуева, который первым прибыл на место ЧП, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих продолжаются. "Все три автомобиля, в том числе главы сельского поселения Эльбрус, найдены недалеко от селевого потока и обследованы, но людей в них не нашли", - сказал источник.
В пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным ГУ МЧС по республике, всего в районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка.