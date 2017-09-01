В зоне ЧС в Приэльбрусье находятся более 500 туристов

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 500 туристов, из них 133 иностранных, находятся на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), где в ночь на пятницу сошел мощный селевой поток. Угрозы их жизни нет, связь с туристами поддерживается, сообщило Министерство курортов и туризма КБР.

Ранее сообщалось, что в пятницу около 02:50 мск в ущелье Адыл-Суу в Приэльбрусье сошел селевой поток, среди 7,7 тыс. отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов.

"Несмотря на нарушение транспортного сообщения, связь с отдыхающими поддерживается в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено. Запасов воды и продовольствия достаточно для нормального жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при необходимости доставка дополнительных продуктов питания в район ЧС будет осуществляться воздушным транспортом.

Как сообщил ранее ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев, в зоне схода селя находятся граждане шести государств: Малайзии, ФРГ, США, Китая, Польши и Австрии. Он добавил, что эвакуация людей из Приэльбрусья будет осуществлена в ближайшее время тремя вертолетами МЧС.