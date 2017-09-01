Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В зоне ЧС в Приэльбрусье находятся более 500 туристов

Происшествия
1 сентября, 15:59 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

Угрозы их жизни нет, связь с туристами поддерживается, сообщило Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 500 туристов, из них 133 иностранных, находятся на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР), где в ночь на пятницу сошел мощный селевой поток. Угрозы их жизни нет, связь с туристами поддерживается, сообщило Министерство курортов и туризма КБР.

Ранее сообщалось, что в пятницу около 02:50 мск в ущелье Адыл-Суу в Приэльбрусье сошел селевой поток, среди 7,7 тыс. отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов.

"Несмотря на нарушение транспортного сообщения, связь с отдыхающими поддерживается в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено. Запасов воды и продовольствия достаточно для нормального жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при необходимости доставка дополнительных продуктов питания в район ЧС будет осуществляться воздушным транспортом.

Как сообщил ранее ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев, в зоне схода селя находятся граждане шести государств: Малайзии, ФРГ, США, Китая, Польши и Австрии. Он добавил, что эвакуация людей из Приэльбрусья будет осуществлена в ближайшее время тремя вертолетами МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
7
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама