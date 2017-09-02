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Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка

Происшествия
2 сентября, 1:45 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, сентября. /ТАСС

Всего в районе ЧП остаются 382 человека, сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 20 детей числятся среди отдыхающих в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу сошел мощный селевой поток. Всего в районе ЧП остаются 382 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в субботу.

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1 сентября МЧС сообщало о семерых детях в числе более 500 туристов и отдыхающих на месте.

"По состоянию на 00:01 мск 2 сентября продолжаются работы по ликвидации последствий схода селевых потоков в Эльбрусском районе. Всего в Эльбрусском районе, начиная с населенного пункта Верхний Баксан и выше на поляну Азау, зарегистрированы <…> 382 человека, в том числе 22 ребенка", - говорится в сообщении.

В составе туристических групп на горных маршрутах - 66 иностранных гражданам, сказали в МЧС.

В пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих продолжаются, в числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Как сообщил ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, в районе заблокированного из-за подмыва дорог курорта Эльбрус всего могут находиться около 7,7 тыс. человек. В течение дня из зоны ЧС были эвакуированы 114 туристов, в том числе около 50 иностранцев.

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