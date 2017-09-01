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Поиски пропавших в районе схода селя в КБР приостановлены до утра

Происшествия
1 сентября, 20:23 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

Три человека числятся пропавшими без вести

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели до утра приостановили поиски трех человек, пропавших после схода селя в Приэльбрусье.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии Вячеслав Борисов.

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Региональное управление Следственного комитета ранее сообщало, что в результате схода селя повреждена федеральная автодорога Прохладный - Азау, потоком унесло три автомобиля. Пассажир одной из машин успел выбраться самостоятельно, водителю другой помогли спасатели. Три человека пропали без вести.

"Поиски пропавших до наступления темного времени суток продолжались. К сожалению, результата не дали. Завтра с утра работы будут продолжены", - сказал он.

Ранее три вертолета МЧС и Росгвардии эвакуировали из поселка Терскол в город Тырныауз 114 человек. "Из них 67 - это иностранцы. Обратными рейсами в Терскол доставили 1,35 тыс. буханок хлеба "для обеспечения жизнедеятельности поселка", сообщал Борисов. Рейсы по эвакуации отрезанных от внешнего мира людей в зоне схода селя возобновят утром 2 сентября.

30 автобусов и десять легковых автомобилей будут доставлять туристов до аэропортов Нальчика и Минеральных Вод.

Мощный селевой поток сошел в пятницу, около 02:50. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

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