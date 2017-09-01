Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на Эльбрусе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели установили связь со всеми туристическими группами, которые находятся в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел селевой поток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

На десяти турбазах находились 224 человека, на маршрутах на горе Эльбрус - 49 тургрупп общей численностью более 300 человек, в том числе 133 иностранных гражданина. "С тургруппами установлена связь, организовано их сопровождение и вывод в безопасные районы", - сказал представитель МЧС.

Он сообщил, что организована эвакуация туристов из поселка Терскол в Тырныауз при помощи вертолетов Ми-8. На данный момент семью рейсами эвакуированы 114 человек, в том числе 67 иностранных граждан.

В результате схода селевого потока повреждены восемь участков дорожного полотна федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Эльбрус общей протяженностью более трех километров, оказались отрезанными пять населенных пунктов с населением более 5,2 тыс. человек, среди которых 977 детей, а также турбазы и туристические группы. В шести населенных пунктах было нарушено энерго- и газоснабжение. Во всех населенных пунктах энергоснабжение восстановлено в полном объеме.

"В отрезанных населенных пунктах имеется запас продовольствия, горюче-смазочных материалов и медикаментов, на данный момент проработаны вопросы всестороннего жизнеобеспечения населения", - сообщили в МЧС. Для доставки медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости и эвакуации туристов из отрезанных населенных пунктов организована работа воздушного моста тремя вертолетами Ми-8 (два МЧС России и один Росгвардии).

Последствия стихии ликвидируют 365 человек, которые используют почти 50 единиц техники. "Проводится наращивание наземной и авиационной группировки", - заключили в МЧС.