Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на Эльбрусе

Спасатели установили связь со всеми туристами в зоне ЧС на ЭльбрусеПроисшествия 1 сентября, 20:13
Бразильская дзюдоистка Агияр стала двукратной чемпионкой мира в весе до 78 кгСпорт 1 сентября, 19:58
УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair playСпорт 1 сентября, 19:56
Бывший велогонщик Армстронг попросил перенести слушания по его делу на весну 2018 годаСпорт 1 сентября, 19:41
Россия предложит инвесторам новые льготы на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 1 сентября, 19:33
Тренер: российские дзюдоисты сохраняют шансы на золото ЧМ в БудапештеСпорт 1 сентября, 19:23
В Париже простились с актрисой Мирей ДаркКультура 1 сентября, 19:22
Гимназия инновационного центра "Сколково" провела первый набор среди всех желающихОбщество 1 сентября, 19:03
В Германии открыли самый мощный рентгеновский лазер на свободных электронахНаука 1 сентября, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели установили связь со всеми туристическими группами, которые находятся в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел селевой поток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
На десяти турбазах находились 224 человека, на маршрутах на горе Эльбрус - 49 тургрупп общей численностью более 300 человек, в том числе 133 иностранных гражданина. "С тургруппами установлена связь, организовано их сопровождение и вывод в безопасные районы", - сказал представитель МЧС.
Он сообщил, что организована эвакуация туристов из поселка Терскол в Тырныауз при помощи вертолетов Ми-8. На данный момент семью рейсами эвакуированы 114 человек, в том числе 67 иностранных граждан.
В результате схода селевого потока повреждены восемь участков дорожного полотна федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Эльбрус общей протяженностью более трех километров, оказались отрезанными пять населенных пунктов с населением более 5,2 тыс. человек, среди которых 977 детей, а также турбазы и туристические группы. В шести населенных пунктах было нарушено энерго- и газоснабжение. Во всех населенных пунктах энергоснабжение восстановлено в полном объеме.
"В отрезанных населенных пунктах имеется запас продовольствия, горюче-смазочных материалов и медикаментов, на данный момент проработаны вопросы всестороннего жизнеобеспечения населения", - сообщили в МЧС. Для доставки медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости и эвакуации туристов из отрезанных населенных пунктов организована работа воздушного моста тремя вертолетами Ми-8 (два МЧС России и один Росгвардии).
Последствия стихии ликвидируют 365 человек, которые используют почти 50 единиц техники. "Проводится наращивание наземной и авиационной группировки", - заключили в МЧС.