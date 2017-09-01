МЧС России увеличивает группировку по ликвидации последствий селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МЧС России увеличивает группировку спасателей по ликвидации последствий схода селя в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"Сейчас ведется наращивание группировки спасателей. В Кабардино-Балкарию следуют спасатели из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Одера, в случае необходимости будет создан воздушный мост по доставке электрогенераторов и других необходимых грузов в отрезанные населенные пункты, а также для возможной эвакуации туристов.

В Кабардино-Балкарию будет направлен еще один вертолет Ми-8 МЧС России, сейчас в зоне ЧС задействованы два Ми-8 - МЧС и Росгвардии. "Во всех населенных пунктах должна быть организована связь. Если это невозможно, направляйте туда специалистов", - сказал в свою очередь первый замглавы МЧС Владимир Степанов. Он также распорядился уделить особое внимание туристам и местным жителям, которые живут в отрезанных селем населенных пунктах.

Ночью 1 сентября в результате обильных осадков в 2-х км западнее населенного пункта Эльбрус Эльбрусского района со склона ущелья Адыл-Су произошел сход селя на федеральную автодорогу А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус. В результате повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью более 3 км, а также газопровод, из-за чего нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают свыше 5,6 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тыс. человек, а также 10 турбаз и 49 тургрупп. Общая численность туристов превышает 500 человек, в их числе 133 иностранных гражданина. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.

Последствия стихии ликвидируют почти 350 человек, используется около 50 единиц техники, наращивание группировки продолжается.