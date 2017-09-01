Для оказания помощи после схода селя в Кабардино-Балкарии готов еще один вертолет МЧС

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ТАСС, 1 сентября. Еще один вертолет МЧС находится в готовности для оказания помощи в Кабардино-Балкарии (КБР), где сошедший в пятницу сель отрезал от внешнего мира 7,7 тыс. человек в курортном Эльбрусском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ.
"На данный момент на месте работают два вертолета Ми-8 - один от Росгвардии, один от МЧС. В готовности находится еще один вертолет МЧС, он прибудет в случае, если будет принято решение о создании воздушного коридора для вывода людей. Также рассматривается вопрос о создании пешего коридора для вывода, если будут исключены риски для граждан и туристов", - рассказали в пресс-службе.
Окончательное решение будет принято после детального изучения сложившейся обстановки, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что около 02:50 по местному и московскому времени в ущелье Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, среди 7,7 тыс. отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек, два из них спасены, поиски троих продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП.