Почти 500 человек оставались без электричества в районе схода селя в КБР

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 человек оставались без электроснабжения в ночь на пятницу в районе схода селя в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа.
"Это произошло ночью в 04:21, население 448 человек, поселок Верхний Баксан. В 12 дня электричество подано, все потребители запитаны по резервной схеме", - сказали в пресс-службе.
Возможной причиной отключений стал сход селя. "Могу точно сказать, что сейчас проезда к тому участку воздушной линии, где произошло отключение, нет. Поэтому точно выяснить причины не представляется возможным", - добавили в пресс-службе.
По информации МСРК, погодные условия в районе ЧП стабилизировались, новых отключений пока не ожидается. "Дождя нет, в районе +20, пока опасности не видим, но в горах все может измениться очень быстро, если что-то произойдет. На данный момент отключений электричества нет", - уточнил собеседник агентства.