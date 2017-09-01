Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Кабардино-Балкарии возглавил штаб по ликвидации последствий схода селя

Происшествия
1 сентября, 7:10 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате схода селя погиб один человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков возглавил штаб по ликвидации последствий схода мощных селевых потоков в Эльбрусском районе. Об этом сообщили в пятницу в его пресс-службе.

"В течение последних двух дней шли проливные дожди, поднялся уровень воды в реке Баксан. В нескольких местах смыло федеральную дорогу Прохладный - Азау и три пешеходных моста. Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации возглавил руководитель республики Юрий Коков. В полном объеме задействованы все необходимые силы и средства, работают бригады спасателей и газовых служб", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС ранее сообщили, что жертвой стихии стал один человек. Пять населенных пунктов и весь курорт "Эльбрус" остаются без газоснабжения из-за повреждения газопровода.

"По предварительной информации, в зону схода селя попал газопровод диаметром 225 мм, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1 тыс. 400 абонентов", - говорится в сообщении.

В сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России отмечено, что подъезд к месту повреждения газопровода затруднен из-за поднятия уровня воды в реке Баксан и размыва переходов. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, сроки восстановления газоснабжения не уточняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коков, Юрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
2
Более 60 тыс. человек просят Трампа объявить Сороса террористом
3
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженности
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев
7
Путин назвал давление на Пхеньян "путем в никуда"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама