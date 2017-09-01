Глава Кабардино-Балкарии возглавил штаб по ликвидации последствий схода селя

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков возглавил штаб по ликвидации последствий схода мощных селевых потоков в Эльбрусском районе. Об этом сообщили в пятницу в его пресс-службе.
"В течение последних двух дней шли проливные дожди, поднялся уровень воды в реке Баксан. В нескольких местах смыло федеральную дорогу Прохладный - Азау и три пешеходных моста. Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации возглавил руководитель республики Юрий Коков. В полном объеме задействованы все необходимые силы и средства, работают бригады спасателей и газовых служб", - говорится в сообщении пресс-службы.
В МЧС ранее сообщили, что жертвой стихии стал один человек. Пять населенных пунктов и весь курорт "Эльбрус" остаются без газоснабжения из-за повреждения газопровода.
"По предварительной информации, в зону схода селя попал газопровод диаметром 225 мм, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1 тыс. 400 абонентов", - говорится в сообщении.
В сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России отмечено, что подъезд к месту повреждения газопровода затруднен из-за поднятия уровня воды в реке Баксан и размыва переходов. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, сроки восстановления газоснабжения не уточняются.