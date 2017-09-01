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МЧС привлечет вертолет к обследованию района схода селя в КБР

Происшествия
1 сентября, 8:49 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

По данным спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в районе населенного пункта Эльбрус в реку упал автомобиль "Нива" с двумя людьми

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС привлекут вертолет Ми-8 для проведения поисково-спасательных работ и оценки ситуации в районе схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария, КБР), сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Планируется привлечь борт Ми-8 для визуального обследования (места схода селя) с представителями ГУ МЧС России по КБР и главой республики Юрием Коковым. По состоянию на 07:00 мск в районе ЧС ведутся поисково-спасательные работы. По информации спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в районе населенного пункта Эльбрус в реку Баксан упала автомашина "Нива" с двумя людьми, - говорится в сообщении. - В каждом населенном пункте имеется общеобразовательная школа, учебный процесс нарушен не будет".

Минувшей ночью в Эльбрусском районе КБР с ущелья Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, ЧП произошло в 02:50 мск. В результате федеральную автодорогу Прохладный - Азау, ведущую к высокогорному курорту "Эльбрус", смыло в нескольких местах. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино в количестве 1,4 тыс. абонентов и сам курорт.

В Минэнерго России сообщили, что подъезд к месту повреждения газопровода затруднен из-за поднятия уровня воды в реке Баксан и размыва переходов. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, сроки восстановления газоснабжения не уточняются.

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