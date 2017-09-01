Обсерватория РАН в КБР приостановила работу после схода селя

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ТАСС, 1 сентября. Баксанская нейтринная обсерватория (филиал Института ядерных исследований РАН - прим. ТАСС) пострадала из-за схода селя в горах Кабардино-Балкарии и приостановила работу. Об этом сообщил ТАСС заведующий обсерваторией Валерий Кузьминов.
"У нас было наводнение, мы пострадали. Снесло водовод, который ведет к поселку Нейтрино, снесло часть берега рядом с подземными установками, выносной домик с детекторами, подвесной мост, который соединяет лабораторный корпус и портал, на котором были коммуникации от котельной, теплотрасса, канализация. Пока "подземелье" (где расположено оборудование - прим. ТАСС) приостановило работу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что электричества в обсерватории не было в течение 12 часов.
"Нам 20 минут назад дали электричество, будем разбираться, чтобы сделать кое-какие подключения и запустить подземные установки. Ремонтные службы и спасатели только что добрались до нас", - уточнил Кузьминов.
По словам собеседника агентства, дорога в поселок Нейтрино, в котором находится обсерватория, также пострадала в результате ЧП.
"Будет некоторая "дырка" в научных исследованиях, хотя основной смысл наших исследований - это постоянство замеров. Пока простаиваем, но это временно - на сутки - двое. Может, сегодня начнем включать", - сказал ученый, заметив, что сейчас сотрудники обсерватории подсчитывают ущерб от ЧП. Соответствующий отчет, по его словам, будет направлен в Федеральное агентство научных организаций России.
Баксанская нейтринная обсерватория является экспериментальной базой Института ядерных исследований РАН. Там проводятся исследования в области физики атомного ядра, элементарных частиц, физики космических лучей и нейтринной астрофизики.
Подземные сооружения обсерватории находятся в двух тоннелях длиной 3670 м.